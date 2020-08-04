اقترحت رابطة كرة القدم المحترفة تسمية ملعب "13 أفريل" لمدينة سعيدة باسم سعيد عمارة، اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني الذي وافته المنية أول أمس الأحد عن عمر ناهز 87 سنة.

وأوضحت الرابطة على موقعها الرسمي بأن هذا الاقتراح جاء من طرف رئيسها، عبد الكريم مدوار، خلال استقباله من طرف والي سعيدة، سعيد سعيود، يوم أمس الإثنين، على هامش زيارة عائلة الفقيد لتقديم تعازي الهيئة الكروية.

وكان مدوار مرفوقا لدى استقباله من قبل الوالي، بكل من رئيس الرابطة الجهوية لسعيدة، ياسين بن حمزة و رئيس الرابطة الولائية لسعيدة، عبيد مكي. وحسب نفس المصدر، "وعد الوالي أن يأخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار".