بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 32504 حالة، منها 532 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء.

وسجلت ولاية الجزائر أكبر حصيلة يومية بـ52 إصابة، تليها المسيلة بـ42 إصابة، ثم وهران (37 إصابة)، البليدة (35 إصابة)، الوادي (33 إصابة ) وجيجل (32 وإصابة).

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ3341 حالة مؤكدة، تليها سطيف (2590 حالة) ثم البليدة (2548 حالة).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 3341 (+52)

سطيف: 2590 (+15)

البليدة: 2548 (+35)

وهران: 2466 (+37)

قسنطينة 1107 (+13)

باتنة: 1058 (+2)

ورقلة: 1019 (+3)

تيبازة: 949 (+18)

بجاية: 909 (+0)

الوادي: 908 (+33)

الجلفة: 872 (+8)

بسكرة: 853 (+21)

المسيلة: 749 (+42)

البويرة: 729 (+25)

تيارت: 700 (+5)

تلمسان: 696 (+0)

المدية: 571 (+7)

بومرداس: 558 (+12)

الأغواط: 557 (+9)

عنابة: 553 (+17)

عين الدفلى: 537 (+10)

تيزي وزو: 536 (+0)

تبسة: 521 (+7)

خنشلة: 514 (+2)

أم البواقي: 512 (+5)

أدرار: 500 (+21)

عين تموشنت: 458 (+7)

مستغانم: 455 (+18)

برج بوعريريج: 376 (+2)

قالمة: 358 (+10)

غرداية: 345 (+0)

جيجل: 327 (+32)

معـسكر: 314 (+0)

سيدي بلعباس: 312 (+1)

تيسمسيلت: 309 (+5)

سكيكدة: 306 (+6)

بشار: 296 (+0)

ميلة: 292 (+3)

سوق أهراس: 241 (+0)

نعامة: 221 (+5)

البيض: 212 (+0)

تمنراست: 178 (+0)

الطارف: 164 (+18)

غليزان: 125 (+0)

تندوف: 113 (+24)

الشلف: 107 (+0)

إليزي: 84 (+2)

سعيدة: 58 (+0)