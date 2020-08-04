قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب تعليقا على انفجار مرفأ بيروت، إن لبنان اليوم منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب وهذا وعد للشهداء.



وتوجه دياب بنداء عاجل إلى الدول الصديقة والشقيقة أن تقف إلى جانب لبنان وأن تساعدنا على بلسمة جراحنا.



وأكد ئيس الحكومة أن ما حصل في بيروت اليوم لن يمر بدون حساب وسيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن، لافتا إلى أنه لن يستبق التحقيقات بشأن الانفجار.



وقال رئيس وزراء لبنان "سنكشف الحقائق بخصوص هذا المستودع الخطر الموجود هناك منذ 2014".



وكان دياب أعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار الذي وقع عصر اليوم في مرفأ بيروت.