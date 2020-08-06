بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 33626 حالة، منها 571 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس.

وسجلت ولاية الجزائر أكبر حصيلة يومية بـ64 إصابة، تليها وهران بـ60 إصابة، ثم البليدة بـ52 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ3488 حالة مؤكدة، تليها سطيف (2627 حالة) ثم البليدة (2625 حالة).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 3488 (+64)

سطيف: 2627 (+19)

البليدة: 2625 (+52)

وهران: 2567 (+60)

قسنطينة: 1224 (+36)

باتنة: 1091 (+18)

ورقلة: 1029 (+1)

تيبازة: 975 (+6)

بجاية: 947 (+0)

الجلفة: 915 (+27)

الوادي: 909 (+0)

بسكرة: 888 (+22)

المسيلة: 800 (+39)

البويرة: 779 (+45)

تيارت: 714 (+9)

تلمسان: 708 (+0)

عنابة: 621 (+41)

المدية: 595 (+16)

الأغواط: 565 (+3)

بومرداس: 558 (+0)

عين الدفلى: 556 (+14)

تيزي وزو: 536 (+0)

تبسة: 528 (+0)

خنشلة: 522 (+3)

أم البواقي: 521 (+0)

أدرار: 502 (+0)

عين تموشنت: 487 (+23)

مستغانم: 485 (+21)

برج بوعريريج: 379 (+3)

قالمة: 366 (+0)

جيجل: 360 (+5)

غرداية: 345 (+0)

سكيكدة: 317 (+0)

معـسكر: 315 (+0)

سيدي بلعباس: 312 (+0)

تيسمسيلت: 309 (+0)

ميلة: 300 (+1)

بشار: 296 (+0)

سوق أهراس: 246 (+0)

نعامة: 230 (+8)

البيض: 223 (+6)

تمنراست: 179 (+1)

الطارف: 174 (+3)

تندوف: 137 (+24)

غليزان: 126 (+1)

الشلف: 107 (+0)

إليزي: 84 (+0)

سعيدة: 59 (+0)