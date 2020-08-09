أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية، اليوم الأحد، مقتل جندي وإصابة أكثر من 70 عنصر أمني خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة بيروت مساء السبت، على خلفية الانفجار الذي ضرب مرفأ المدينة الثلاثاء الماضي.

وفي بيان لقوى الأمن الداخلي، جاء أنه خلال "مهمة حفظ الأمن والنظام التي نفّذتها قوى الأمن الداخلي تزامنا مع التظاهرة التي نظّمت أمس في وسط بيروت، والتي تخلّلها أعمال شغب، سقط لقوى الأمن الداخلي شهيد الواجب الرقيب الأول توفيق الدويهي، وأصيب ما يفوق الـ70 عنصرا من عناصرها".

وأضاف البيان أنه تم توقيف 20 شخصا "ضبط بحوزة أحدهم مخدّرات، وتبيّن نتيجة إجراء الفحوصات، بأن 13 منهم من المتعاطين". وبحسب مراسل "سبوتنيك"، اقتحم متظاهرون مبنيي وزارتي الاقتصاد والبيئة (المعروف بمبنى العازارية) ضمن الاحتجاجات، كما نقل عن شهود عيان بأنه جرى كذلك اقتحام مقر وزارة الطاقة اللبنانية ومقر جمعية المصارف اللبنانية مساء أمس.

وذكر أن الجيش اللبناني اقتحم مقر وزارة الخارجية لإخراج المتظاهرين منها. وأطلقت قوات الأمن النيران وقنابل الغاز المسيل للدموع في محيط مجلس النواب بوسط بيروت، لتفريق مئات المحتجين. وشوهدت ألسنة لهب تتصاعد بالقرب من مجلس النواب احتراق شاحنة أشغل بها المتظاهرون النيران.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إن 63 جريح تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة و175 مصابا تم إسعافهم بموقع التظاهرات.