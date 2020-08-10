قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرسوس، اليوم الإثنين انه بالنسبة للقاحات وحدها، سنحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي لضمان حصول الجميع في كل مكان على الأدوات اللازمة لمكافحة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضح تيدروس خلال مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف "هذا يبدو وكأنه يحتاج الكثير من المال وهو كذلك، لكنه ضئيل مقارنة بـ10 تريليون دولار التي استثمرتها دول مجموعة العشرين في التحفيز المالي للتعامل مع عواقب المرض حتى الآن".

وأوضح تيدروس انه من أجل استغلال هذه النافذة "علينا أن نوسع بشكل أساسي الطريقة التي نمول بها المبادرة وإعطاء الأولوية لاستخدام الأدوات الجديدة".

ووفقا لـ تيدروس، هناك فجوة عالمية واسعة بين طموح المبادرة ومقدار الأموال التي تم الالتزام بها، قائلا "لقد قطعنا 10 بالمائة فقط من الطريق نحو تمويل المليارات المطلوبة لتحقيق وعد المبادرة".

وأشار إلى أن حالات الإصابة المسجلة بالمرض ستصل هذا الأسبوع إلى 20 مليون حالة إصابة والوفيات إلى 750 ألف شخص، مشددا على أن "وراء هذه الإحصاءات قدر كبير من الألم والمعاناة".

وقال "يجب على القادة اتخاذ إجراءات ويجب على المواطنين تبني إجراءات جديدة".