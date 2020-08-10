كورونا: توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
10 أغسطس 2020 () - س.أ
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سجلت  الجزائر 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 414 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و تتوزع الإصابات على الولايات كالتالي

الجزائر: 3719 +45

وهران: 2788 + 39

البليدة: 2718 +7

سطيف: 2698 +19

قسنطينة 1322 +4

ورقلة: 1116 +12

باتنة: 1114 +0

بجاية: 1064 +24

تيبازة: 1015 +11

الجلفة: 994 +18

الوادي: 926 +0

بسكرة: 958 +22

المسيلة: 901 + 50

البويرة: 834 + 12

تلمسان: 765 + 13

تيارت: 736 +7

عنابة: 717 +36

المدية: 627 + 5

بومرداس: 592 +17

الأغواط: 579 +4

عين الدفلى: 573 +4

تبسة: 565 + 9

عين تموشنت: 547 +23

أدرار: 544 + 8

مستغانم: 541 +17

تيزي وزو: 536 +0

أم البواقي: 535 +2

خنشلة: 526 + 0

قالمة: 394 +1

جيجل: 394 + 21

برج بوعريريج: 487 +2

غرداية: 356 + 7

سيدي بلعباس: 349 +11

سيكدة: 340 + 1

تيسمسيلت: 321 + 12

معـسكر: 319 + 0

ميلة: 315 +3

بشار: 300 +1

سوق أهراس: 256 +0

نعامة: 244 + 0

البيض: 225 + 2

الطارف: 192 + 1

تمنراست: 192 + 13

الشلف: 165 + 16

تندوف: 150 +10

غليزان: 137 + 0

إليزي: 96 + 0

سعيدة: 59 +0

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كورونا

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