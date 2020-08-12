تشهد الجزائر استقرارا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الأربعاء.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 495 إصابة في 24 ساعة الماضية، وهو نفس العدد تقريبا المسجل في اليومين الماضيين (492 إصابة أمس الثلاثاء و498 إصابة أول أمس الإثنين).

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد إلى 36699 إصابة.

كما كشف نفس المسؤول عن تسجيل 11 وفاة جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" رفعت العدد الإجمالي إلى 1333 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 25627 منها 364 حالة تعافي في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما يتواجد 53 مريضا في العناية المركزة.