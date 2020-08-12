شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مساء اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة مكافحة البيروقراطية من أجل إعطاء الأمل في بناء "مستقبل أفضل".

وقال جراد في ختام اليوم الأول من لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم، أن البيروقراطية هي "العدو الأول" للإدارة، مشيرا إلى أنه لاحظ مؤخرا أن قرارات صدرت عن رئاسة الجمهورية وعن الحكومة لكنها لم تطبق على أرض الواقع، مستدلا في ذلك بعدم صرف المنح المقررة لفائدة فئات من العمال التي تقوم بجهود في مكافحة وباء كورونا وهذا --كما قال-- بسبب البيروقراطية.

وشدد في ذات السياق على ضرورة مكافحة هذه الآفة من أجل إعطاء الأمل في بناء "مستقبل أفضل".

واعتبر في هذا الإطار أن الاقتصاد لن يكون ناجحا في ظل تفشي البيروقراطية، داعيا إلى تظافر الجهود لبناء "الجزائر الجديدة" التي هي --مثلما أوضح-- "ليست شعارا، بل منهجية ومقاربة ميدانية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي نمر بها".