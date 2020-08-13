أعطى وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الخميس، إشارة الانطلاق الرسمي لعملية تصميم وإعداد وطبع مواضيع امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020 .

وخلال معاينته لفريق مفتشي التربية الوطنية وإطارات وأساتذة وموظفي وعمال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة(الجزائر العاصمة)، أشاد الوزير بالجهود التي تبذل من طرف الجميع في كل محطة تخص التحضير للامتحانات الرسمية"، منوها بـ "التضحيات الجسيمة المقدمة في سبيل إنجاح هذه العملية".

وأكد واجعوط بالمناسبة "حساسية المهمة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة جراء الوضع الصحي الذي تعيشه بلادنا على غرار دول العالم"، معتبرا أن هذه التضحية "لا تعدو إلا واجبا وطنيا في سبيل خدمة مدرستنا وضمان مصداقية هذه الامتحانات رغم مشقة العزل والحجر الذي سيطال الطاقم المشرف على إعداد المواضيع وطبعها".

وكشف بأن متوسط ساعات العمل سيبلغ 12 ساعة يوميا على مدار 36 يوما، بدءا من اليوم الخميس إلى غاية يوم الخميس 17 سبتمبر 2020 "في جو مغلق وعزلة تامة عن العالم الخارجي"، مما يستوجب - حسب ما قال- "التحلي بروح المسؤولية والانضباط والجدية والمواظبة والتركيز المستمر بتطبيق النظام الداخلي الخاص بتسيير المركز".

وكانت الزيارة فرصة وجه من خلالها الوزير رسالة لطمأنة التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانين وكذا لأوليائهم، مذكرا بأنه قد تم "اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الصحية من خلال بروتوكول صحي صارم أعد خصيصا لهذا الغرض لضمان رعاية صحتهم وسلامتهم ولجميع المؤطرين والمشرفين والمسؤولين والأساتذة والعمال وكل من يسهر على ضمان نجاح هذا الموعد التربوي الهام". كما نوه ذات المسؤول بمجهود الدولة بهدف "توفير كل المستلزمات لنجاح العمليات القبلية والبعدية المتعلقة بتحضير وسير الامتحانين وكافة العمليات ذات الصلة"، مذكرا في هذا السياق بأن ضمان مصداقية هذه الامتحانات هي "محل اهتمام من طرف السلطات العمومية بمختلف أجهزتها".

يذكر ان امتحان شهادة التعليم المتوسط سيجرى من الإثنين 7 إلى الأربعاء 9 سبتمبر 2020، أما امتحان شهادة البكالوريا فقد حدد تاريخ إجرائه من الأحد 13 إلى الخميس 17 سبتمبر 2020.