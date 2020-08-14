أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستدرس إمكانية سحب سفيرها من أبو ظبي، ردا على اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات والصهاينة.

وشدد أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الجمعة على وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني، مضيفا: "طلبنا من وزير خارجيتنا بحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي أو حتى سحب السفير التركي".

وجاء ذلك ردا على الإعلان أمس عن اتفاق الإمارات والكيان المحتل على إبرام معاهدة ما يسمى بالسلام تقضي بإقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين