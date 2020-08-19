أعلنت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم اليوم الأربعاء موعد استئناف تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021 والمقرر في شهر نوفمبر المقبل ومرحلة مجموعات تصفيات كأس العالم قطر 2022 في ماي 2021.

وستكون المنتخبات المشاركة على موعد مع جدول مزدحم اعتباراً من نوفمبر 2020 وحتى نوفمبر 2021، في السباق حول حجز المقاعد المتاحة لنهائيات البطولتين.

وتمت مراجعة جدول تصفيات البطولتين في ضوء جائحة كوفيد-19 التي تسببت في توقف الأنشطة الرياضية في القارة وخارجها لبعض الوقت.

بالنسبة لكأس افريقيا للأمم الإفريقية الكاميرون 2021، تستأنف التصفيات في الفترة من 9 – 17 نوفمبر 2020 بإقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة لمرحلة المجموعات، فيما تقام الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة في الفترة من 22 – 30 مارس 2021.

وقبل استئناف تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2021 ستتمكن المنتخبات الإفريقية من إجراء لقاءات ودية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 13 أكتوبر 2021.

فيما يخص مونديال قطر 2022، يتنافس 40 منتخباً على البطاقات الخمس المؤهلة للنهائيات، وستنطلق الرحلة في الفترة ما بين 31 مايو و15 يونيو 2021 بإقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية لمرحلة المجموعات. وتقام الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 30 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، فيما تم تحديد الفترة من 4 – 12 أكتوبر 2021 لمباريات الجولتين الخامسة والسادسة.

يذكر أن المنتخب الجزائري يوجد في المجموعة الأولي رفقة كل من بوركينا فاسو جيبوتي والنيجر. وسيتأهل صاحب المركز الأول للدور الثالث (المباراة الفاصلة).

وستقام المباريات الفاصلة (ذهابا وإيابا) في الفترة ما بين 8 – 16 نوفمبر 2021.

في سياق متصل، تراقب الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الموقف عن كثب، وتعمل بالتعاون مع الجهات المختصة فيما يخص استضافة المباريات، وستقوم بالإعلان عن تطورات الأحداث التي تؤثر على إقامة المباريات وتحديد الملاعب المخصصة لها في الوقت المناسب.

الرزنامة الكاملة لتصفيان كان 2021 ومونديال 2022:

- من 5 إلى 13 أكتوبر 2020: مباريات دولية ودية

- من 9 إلى 17 نوفمبر 2020: الجولتين 3 و4 من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021

الجزائر- زيمبابوي

زيمبابوي - الجزائر

- من 22 إلى 30 مارس 2021: الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021

زامبيا- الجزائر

الجزائر-بوتسوانا

- من 31 ماي إلى 15 جوان 2021: الجولتين 1 و2 من تصفيات كأس العالم 2022

- من 30 أوت إلى 7 سبتمبر 2021 : الجولتين 3 و 4 من تصفيات كأس العالم 2022

- من 4 إلى 12 أكتوبر 2021 : الجولتين 5 و 6 من تصفيات كأس العالم 2022

- من 8 إلى 16 نوفمبر 2021 : المباريات الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .