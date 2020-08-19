أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة, ميشال باشلي، اليوم الأربعاء، عن تعيين أعضاء البعثة المستقلة لتقصى الحقائق لليبيا، وذلك استنادا الى تكليف قرار مجلس حقوق الانسان فى 22 جوان الماضي لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الاطراف في ليبيا منذ عام 2016 .

وقالت باشليي في بيان اليوم في جنيف ان "تدهور الوضع الأمني فى ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل يؤكد اهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان".

وأضافت إن "هيئة الخبراء تلك ستعمل كآلية أساسية للتصدي بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان المرتكبة كما يمكن أن تكون أيضا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد.

وأشارت المفوضة السامية إلى أن " ارتكاب عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في ليبيا مستمرة هي وغيرها من عمليات القتل غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة والعنف القائم على نوع الجنس بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاختطاف والاختفاء القسري فضلا عن التحريض على العنف على وسائل التواصل الاجتماعي في مناخ يسوده الافلات التام من العقاب".

وأضافت إلى أن البعثة المستقلة لتقصي الحقائق ستقدم تحديثا شفهيا لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته العادية التي تنعقد في جنيف الشهر القادم كما ستقدم تقريرا شاملا عن حالة حقوق الانسان في ليبيا بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان مع التوصيات وذلك في العام القادم 2021.