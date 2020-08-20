أعلنت الخارجية الإيرانية الخميس أن طهران احتجزت سفينة إماراتية هذا الأسبوع واستدعت القائم بأعمال الإمارات عقب مقتل اثنين من صياديها في حادث إطلاق نار بالخليج.

وأوضحت وزارة الخارجية أن السفينة احتجزت الاثنين بعدما أطلقت سفن خفر السواحل الإماراتية "النار على زوارق صيد إيرانية (...) ما أدى إلى مقتل اثنين من الصيادين" مضيفة أنها استدعت القائم بالأعمال الإماراتي.

وأفاد البيان أن "خفر سواحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية احتجز السفينة الإماراتية نظرا إلى أنها كانت تبحر بشكل غير قانوني في مياهنا وتم توقيف طاقمها".

وتأتي الحادثة في ظل زيادة التوتر بين البلدين بعد إعلان الأسبوع الماضي المفاجئ بأن الإمارات وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاق رعته الولايات المتحدة.

وأدانت إيران الاتفاق الذي وصفه رئيسها حسن روحاني بأنه "خطأ كبير" محذرا الإمارات من "فتح أبواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني".

وردّت أبوظبي باستدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية الأحد وسلّمته مذكرة احتجاج على "تهديدات" روحاني وأعربت عن "رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية".