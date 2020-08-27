كشفت السلطات الألمانية أن حفل زفاف مغربي تسبب في إصابة العشرات بفيروس كورونا في مدينة فيسبادن، بعد أن تم تجاهل قواعد التباعد الاجتماعي بين المدعوين، ما دفع السلطات إلى تشديد إجراءات العزل في المدينة.



وبحسب موقع قناة "أس في آر" الألمانية فإن الزوجين المغربيين المنحدرين من فيسبادن أقاما حفل زواجهما في مدينة ماينز المجاورة، وكان أحد المصابين بفيروس كورونا بين المدعوين للحفل البالغ عددهم نحو مئة شخص.



ووصل عدد المصابين بالعدوى حتى الآن إلى أكثر من 30 شخصاً، حسبما ينقل الموقع عن رئيسة مكتب الصحة في فيسبادن كاشلين بوت في مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء (26 أوت 2020). وأضافت بوت أن المشكلة تكمن في أن التجمع كان يضم الكثير من الأسر الكبيرة والعديد من الأطفال، وهو ما يزيد عدد الأشخاص المخالطين لهم في محيطهم الاجتماعي، لذلك تتوقع أن عدد المصابين سيزداد بشكل كبير.



