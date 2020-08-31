أبحرت من الجزائر، اليوم الإثنين، باخرة محملة بأطنان من مواد البناء كمساعدات إلى لبنان؛ من أجل إعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أوت الجاري، قضت بيروت ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ المدينة، خلف أكثر من 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

وأفاد التلفزيون الجزائري العمومي، بأن وزيري الصناعة فرحات آيت علي والتضامن كوثر كريكو وسفير لبنان بالجزائر محمد حسن أشرفوا على انطلاق الباخرة من ميناء "جن جن" بولاية جيجل.

وقالت وزيرة التضامن كريكو بالمناسبة إن المساعدات المقدمة إلى لبنان تقدر بــ7 آلاف طن من مواد البناء.

من جهته، أكد وزير الصناعة آيت علي أن هذه الشحنة "جاءت لإعادة بناء ما يمكن بناؤه ببيروت خاصة ولبنان عامة". وأضاف أن "هناك مساعدات إضافية سيتم إرسالها إلى لبنان في الأيام المقبلة ستضم شحنات لمواد بناء مختلفة".

يشار إلى أن الجزائر سبق وأن أرسلت 4 طائرات محملة بمواد طبية وغذائية إلى جانب أطقم طبية وعناصر الدفاع المدني ومستشفى عسكري ميداني تضامنا مع لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

ويزيد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.