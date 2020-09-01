مثل اليوم الثلاثاء أمام قسم الجنح لمحكمة البويرة عادل شيبان الذي ينحدر من بلدية الشرفة بدائرة مشدالة شرق مقر ولاية البويرة.

عادل شيبان كان قد اعتقل فجر الجمعة 26 جوان 2020 ، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لمحكمة البويرة يوم الأحد 28 جوان 2020 ، ليقدم ملفه أمام قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه الحبس المؤقت قيد التحقيق.

وبعد نهاية مرحلة التحقيق تم توجيه خمس تهم، تهمة جنحة القذف وتهمة جنحة اهانة هيئة نظامية و جنحة اهانة رئيس الجمهورية وجنحة نشر أخبار كاذبة اين تم البث في ملفه امام قسم الجنح لمحكمة البويرة، اين التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة عامين حبس نافذة و 200 الف غرامة نافذة، وبعد مرافعة هيئة الدفاع تقرر المداولة لجلسة 8 سبتمبر 2020 للنطق بالحكم.