شرعت مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر في عملية الفتح التدريجي للمكتبات و قاعات المطالعة مباشرة بعد قرار والي ولاية الجزائر ، بإعادة استئناف نشاطها مع التقيد بتدابير الصحة والحماية من انتشار وباء( كوفيد 19) .

وأوضحت خلية الإعلام لولاية الجزائر في بيان نشر على الموقع الرسمس "فايسبوك"، أن المؤسسّة سخرت كل الإمكانيات البشرية والمادية من أجل تكييف هذه المساحات وفق الشروط والتدابير الصحية والوقائية، وفي أول خطوة تم نزع كل الكتب من رفوف المكتبات وقاعات المطالعة وتعليق عملية استعارة الكتب لتفادي انتقال العدوى، كما تم تخصيص فرق خاصة لتعقيم القاعات قبل وبعد دخول الطلبة والقراء.

وستكتفي المؤسسة بالعمل وفق طاقة استيعابية لا تزيد عن 50 % وهذا لتفادي التقارب الجسمي.

أما بخصوص الإجراءات الأخرى فقد تم ، توفير الأقنعة الواقية مع إجبارية ارتدائها لجميع الـمستخدمين، وضع ملصقات على الطاولات، مداخل ومخارج القاعات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية، المداومة على عملية تعقيم وتطهير الأماكن، الطاولات والكراسي، وضع ممسحات لتطهير الأحذية عند الـمداخل و وضع المحلول المُطهر تحت تصرف رواد هذه المكتبات و الاستغناء عن استعمال أجهزة تكييف الهواء والـمراوح والاكتفاء بالتهوية الطبيعية للأماكن.

كما تسير مؤسسة فنون وثقافة 14 مكتبة موزعة عبر إقليم ولاية الجزائر وهي :لفضاءات الثقافية.