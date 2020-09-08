قاد المهاجم الجزائري محمد بن يطو فريقه الوكرة للفوز على نادي الدحيل (حامل اللقب) بنتيجة (1-0) مساء اليوم الثلاثاء في مباراة تدخل في اطار الجولة الثانية من البطولة القطرية لكرة القدم.

الهدف الوحيد في اللقاء سجله محمد بن يطو في الدقيقة 11 في أول فرصة أتيحت للوكرة بعد خطأ دفاعي في صفوف الدحيل اثر تمريرة خاطئة من مارتن جونيور لاعب الدحيل استلمها المهاجم الجزائري وراوغ لاعبي الدفاع وسدد كرة صاروخية على يسار خليفة ابوبكر حارس مرمى الدحيل أسكنها الشباك ليفتتح النتيجة للوكرة.

وبهذه النتيجة، حصد فريق الوكرة 3 نقاط هامة، فيما تجمد رصيد الدحيل عند 3 نقاط.

يذكر ان اللاعب السابق لوفاق سطيف كان القوة الضاربة لفريق الوكرة الموسم الفارط حيث انهى المنافسة احسن هداف في صفوف ناديه و المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة القطرية بأحد عشر (11) هدفا بالشراكة مع مواطنه سفيان هني لاعب الغرافة.