انتقد المكتب اللاتحادي لاتحاد كرة القدم الجزائري، رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، بشدة سلوك والهجمات اللفظية اتجاه المكتب الفيدرالي.

جاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للفاف، اليوم الأربعاء، أن المكتب الفيدرالي للفاف، الذي انقعد يوم أمس الثلاثاء، استنكر بشدة السلوك والهجمات اللفظية لرئيس شبيبة القبائل الموقوف الذي لم يفوت أي فرصة لتشويه سمعة أعضائه والطعن في كل لجان كرة القدم وحتى السلطات العامة.

وأشار البيان إلى أن ملال قرر لوحده بداية التدريبات متجاهلاً قرارات الدولة التي مددت الحجر الصحي إلى 30 سبتمبر 2020، مع حظر التجمعات والتدريبات بسبب غلق المنشآت الرياضية منذ مارس 2020 وهذا تصرف استفزازي ومهين. وذكر الفاف أن هذه الانتهاكات لن تمر دون عقاب - وفق المصدر- وسيتم إجراء فحص دقيق لتصريحات ملال، وأن الفاف لديها الحق في الذهاب إلى المحاكم للدفاع على شرفها.

وناشد الفاف في بيانه، السلطات المعنية لوضع حد لتصرفات هذا النوع من رؤساء الفرق الذين يحافظون على الجدل والانقسام داخل أسرة كرة القدم الوطنية.