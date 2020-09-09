انطلقت اليوم الأربعاء، محاكمة وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات على مستوى محكمة سيدي امحمد، في ملف فساد.

ويتابع ولد عباس وبركات بتهم تبديد أموال عمومیة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظیفة والتزوير في محررات عمومیة.

كما انطلقت محاكمة الإخوة كونيناف، المتابعين بتهم تبيض الأموال، الاستفادة من سلطة التأثير على الموظفين، إبرام صفقات مشبوهة، التمويل الخفي لحزب سياسي، بالإضافة إلى تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم للاستفادة من مزايا والاستفادة من عائدات ناتجة عن جرائم الفساد.

ويتابع في الملف كل من كونيناف رضا، كونيناف طارق، كونيناف عبد القادر، كونيناف نور،( لم يحضر)، بن طاهر قدور، حموش حسان، مقراوي حسيبة، دلالي حكيم، أيا قاسي مصطفى، مكاحلية عادل، يخلف مليك، بناي ليلى لكاك الحاج وقراح عبد العزيز