مدد صانع ألعاب مولودية الجزائر، عبد الرحمن بورديم، عقده لعامين آخرين، حسب ما افاد به النادي العاصمي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وبعدما كان مطلوبا من قبل أندية وفاق سطيف، توصل اللاعب السابق لاتحاد العاصمة و شبيبة الساورة الى أرضية اتفاق مع مسيري "العميد"، مع انتهاء عقده.

وبهذا بات بورديم ثاني لاعب يجدد عقده مع المولودية بعد زميله المدافع عبد الرحمن حشود الذي سيبقى عامين آخرين مع نفس الفريق، على عكس المهاجم هشام نقاش والوسط الهجومي وليد درارجة، اللذين لم يطلب منهما التجديد، ليتنقلا الى فريق مولودية وهران.

وفيما يخص الاستقدامات، سجل النادي العاصمي وصول الحارس الدولي عبد القادر صالحي، الذي كان حرا من أي عقد، والذي وقع على ثلاث سنوات.

وعلاوة على ابن مدينة الشلف، التحق بالنادي الاخضر والأحمر كل من معاذ حداد (شبيبة سكيكدة) ووسط الميدان الايفواري ايسلا داودي ديوماندي (وفاق سطيف).

وافتتحت مرحلة التحويلات الصيفية رسميا يوم 5 أوت الفارط وتنتهي يوم 27 اكتوبر المقبل، أما تاريخ انطلاق الموسم الكروي 2020-2021 فسيكون يوم 20 نوفمبر القادم.

وأنهى فريق مولودية الجزائر موسم 2019 /2020 الذي توقف بشكل كلي بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19"، في المركز الثاني حسب الترتيب العام الذي أعدته رابطة كرة القدم المحترفة، بالاعتماد على قاعدة معامل النقاط المحصل عليها في المقابلات الملعوبة.