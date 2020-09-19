دعت وزارة البريد وتكنلوجيات الإعلام والمواصلات السلكية واللاسلكية اليوم السبت، جميع فعاليات المجتمع المدني للمساهمة إلى جانب عمال البريد وأعوانه، في تأطير الوافدين على المراكز البريدية، تزامنا وموعد صب المعاشات والمنح لفائدة المتقاعدين و ذوي الحقوق.

وطالبت الوزارة في بيان لها جميع المواطنين والمواطنات المتوافدين على مراكز البريد عبر ولايات الوطن بضرورة مواصلة الالتزام بإجراءات الحماية من خطر العدوى بالوباء العالمي كوفيد 19 ، لاسيما ما يخص تنظيم الطوابير والسهر على احترام إرشادات الوقاية من الوباء كاحترام مسافات الأمان والتباعد والحرص على التطهير والتعقيم.