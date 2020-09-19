أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون صبيحة اليوم السبت على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وتتكون اللجنة حسب بيان لرئاسة الجمهورية من ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وسبعة أساتذة في القانون من جامعات الجزائر، تيزي وزو، وهران وسطيف وتلمسان، سيدي بلعباس والمركز الجامعي لتيبازة ويترأسها البروفيسور أحمد لعرابة، ويتولى فيها البروفيسور وليد العقون منصب المقرر.