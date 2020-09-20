برأت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، اليوم، موظفة المطار فاطمة الزهراء مشلوف، في شكوى القذف الثانية التي رفعتها ادارة مؤسسة تسيير مطارات الجزائر، على خلفية فيديو ثان أجرته الموظفة وتحدثت فيه عن وضعيتها، بحسب ما علمت "الخبر" من هيئة الدفاع.

وكانت المعنية قد أدينت في قضية أولى بخمسة ملايين سنتيم وغرامة بدينار رمزي، بسبب الفيديو الأول الذي اجرته بالمطار اثناء الحراك الشعبي، وتحدثت فيه عن فساد بالمؤسسة بصفتها مدققة تراقب جودة خدمات المؤسسة، وكلفها الفصل من منصبها.

غير أن المعنية رفعت دعوى في القسم الاجتماعي لاستعادة منصبها مؤخرا، ليصدر القضاء حكما بإعادة إدماجها في منصبها، مع إلزام المؤسسة بدفع تعويض قدره 150000 دينار جزائري.