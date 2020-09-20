القضاء يبرىء موظفة المطار
أخبار الوطن
20 سبتمبر 2020 () - م.الفاتح عثماني
برأت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، اليوم، موظفة المطار فاطمة الزهراء مشلوف، في شكوى القذف الثانية التي رفعتها ادارة مؤسسة تسيير مطارات الجزائر، على خلفية فيديو ثان أجرته الموظفة وتحدثت فيه عن وضعيتها، بحسب ما علمت "الخبر" من هيئة الدفاع.
وكانت المعنية قد أدينت في قضية أولى بخمسة ملايين سنتيم وغرامة بدينار رمزي، بسبب الفيديو الأول الذي اجرته بالمطار اثناء الحراك الشعبي، وتحدثت فيه عن فساد بالمؤسسة بصفتها مدققة تراقب جودة خدمات المؤسسة، وكلفها الفصل من منصبها.
غير أن المعنية رفعت دعوى في القسم الاجتماعي لاستعادة منصبها مؤخرا، ليصدر القضاء حكما بإعادة إدماجها في منصبها، مع إلزام المؤسسة بدفع تعويض قدره 150000 دينار جزائري.