تم اليوم الأحد بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنصيب السيد عبد الرزاق سبقاق مديرا عاما للديوان الوطني للحج خلفا ليوسف عزوزة.

و بالمناسبة، أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، أن هذا التنصيب يأتي في سياق تطوير أداء الديوان، مبرزا "الكفاءة والخبرة العلمية" للمدير العام الجديد للديوان.

كما اغتنم الوزير هذه الفرصة لتقديم شكره للسيد عزوزة نظير "الجهود التي بذلها من اجل عصرنة الديوان، لاسيما من خلال إطلاق منصة الكترونية".

من جهته، قدم المدير العام الجديد شكره للسلطات العمومية على الثقة التي وضعت في شخصه، متعهدا بالعمل على "تحسين الأداء وترقية العمل المؤسساتي بالديوان من اجل تقديم خدمة نوعية لفائدة الحجاج".

جدير بالذكر ان عبد الرزاق سبقاق سبق له أن شغل منصب مدير التعاون بوزارة الشؤون الدينية والاوقاف، كما كان أيضا إطارا في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.