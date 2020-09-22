أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد و تحري فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية.

و أضاف المصدر أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 50.214.

كما أكد أن الإصابات اليومية بالفيروس في تراجع كبير.

و أضاف المصدر بأنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة، خلال نفس الفترة، جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1689.

و أوضح أنه تم تسجيل 127 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 35149، بينما تتواجد 34 حالة في مصلحة العناية المركزة.