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191 إصابة جديدة بكورونا

191 إصابة جديدة بكورونا

أخبار الوطن
22 سبتمبر 2020 () - س.أ
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أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد و تحري فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية.

و أضاف المصدر أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 50.214.

كما أكد أن الإصابات اليومية بالفيروس في تراجع كبير.  

و أضاف المصدر بأنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة، خلال نفس الفترة، جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1689.

و أوضح أنه تم تسجيل 127 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 35149، بينما تتواجد 34 حالة في مصلحة العناية المركزة.

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كلمات دلالية:
كورونا

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