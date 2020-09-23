رفضت ولاية الجزائر الترخيص لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بعقد دورة عادية للمجلس الوطني.

ونشر الأرسيدي وثيقة مختومة من قبل مصالح ولاية الجزائر أبلغ من خلالها بعدم الموافقة على طلب تقدم به لعقد دورة عادية للمجلس الوطني للحزب يوم 25 سبتمبر بقاعة المحاضرات لفندق الرياض في الجزائر العاصمة.

وندد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في بيان له بالخطوة متهما الحكومة بالرغبة في إعاقة النقاش داخل المجتمع وفي الأحزاب.

وأوضح الحزب الذي يقوده محسن بلعباس أنه تقدم بطلب إلى ولاية الجزائر في 9 سبتمبر لعقد اجتماع عمومي بعد حصوله على موافقة مسبقة من إدارة الفندق يوم 2 سبتمبر.