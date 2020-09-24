ودع نادي برشلونة، نجمه لويس سواريز، المنتقل حديثا لنادي أتلتيكو مدريد، بنشر فيديو لأبرز لحظات المهاجم الأوروغوياني مع "البلاوغرانا".



وعرض الحساب الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر"، فيديو لأفضل أهداف ومراوغات ولمحات النجم الأوروغوياني خلال الأعوام الستة التي دافع فيها عن ألوان الفريق الكتالوني.



وعلق حساب برشلونة على الفيديو بعبارة: "سواريز أسطورة برشلونة".



وأعلن فريق أتلتيكو مدريد في بيان أمس الأربعاء، تعاقده مع سواريز، فيما أوضح برشلونة في بيان منفصل، أن أتلتيكو سيدفع ستة ملايين يورو كمكافآت لضم المهاجم الدولي الأوروغوياني.