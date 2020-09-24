وجهت سلطات العاصمة الروسية رسائل إلى العديد من الشركات، تطالبها فيها بإعادة تحويل موظفيها إلى العمل عن بعد قدر الإمكان، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.



وأكد المكتب الصحفي لمجلس بلدية موسكو اليوم الخميس، أن التوصيات وجهت بسبب حلول فترة الأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا ونظرا "لتغير وتائر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد".



وحسب تقرير لصحيفة "أر بي كا" الروسية، فإن السلطات وجهت توصيتها بالعمل عن بعد إلى إدارات 5 آلاف شركة في العاصمة بما فيها "روستيخ" و"ياندكس" ومصرف "سبيربنك".