عبر ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة عن حزنه لخسارة صديقه المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز بجواره في صفوف البلوغرانا، مهاجما تصرف الإدارة الكتالونية مع أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي. وكتب ميسي عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام": "دخلت اليوم غرفة الملابس وقد فقدت شيئا ثمينا، سيكون من الصعب عدم الوجود معك داخل الملعب وخارجه، سأفتقدك كثيرا، لقد مرت سنوات عديدة، رفاق كثر: غداء، عشاء.. أشياء كثيرة لن تنسى أبدا".

وتابع: "سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر، وأكثر من ذلك مواجهتك، كنت تستحق الخروج كما يليق بأحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، حقق أشياء مهمة كلاعب أو مع المجموعة، وليس الطرد كما فعلوا، لكن في هذه المرحلة لا شيء يفاجئني".