كشفت لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر، تسجيل 153 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 51067 حالة.

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 3 حالات وفاة، في الوقت الذي تماثل فيه 104 مريض للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 51.067 من بينها 153 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.3 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة

الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1714 حالة, فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 35.860 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.وأشار إلى أن 22 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 13 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين أن 29 ولاية لم تسجل أي حالة.

وأكد المصدر أن 6 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق، وهم:

- البليدة: 22

- تيزي وزو: 22

- جيجل : 22

- الجزائر: 20

- باتنة : 13

- تيبازة: 10