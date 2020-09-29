استقبل الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، بمقر قيادة الأركان للجيش الوطني الشعبي، مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أن اللقاء يأتي على هامش الاجتماع التحضيري لعقد الدورة الـ 19 لللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية المزمع عقدها بفيدرالية روسيا قبل ناهية السنة الجارية.

وأضاف ذات البيان، أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق لمحادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، وتبادل الطرفان التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.