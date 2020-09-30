أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سطيف مساء اليوم ، نداءا لعامة المواطنين ،تحصلت 'الخبر على نسخة منه ، تؤكد من خلاله أنها أنها فتحت تحقيقا مفتوحا في قضية إنتحال صفة موظف عمومي والنصب الإحتيال ضد المدعو " ح،م" ومن معه ،وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فإن المتهم انتحل صفة إطار سام في الدولة ، وقام بالنصب والإحتيال على مجموعة من رجال الأعمال و المستثمرين المتوسطين، بكل من ولايتي العاصمة و سطيف ،قبل ان يتم القبض عليه ، و وعدهم بتسوية مشاكلهم الإدارية ، مقابل أموال يدفعونها له، ووجهت نيابة الجمهورية نداءا لكل شخص وقع ضحية هذا المشتبه به أو تعامل معه، سواء بصفة شاهد أوضحية ، ان يتصل بوكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف ،من أجل السماعدة في التحريات الجارية