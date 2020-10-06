أفادت الهيئة الروسية المعنية بحقوق المستهلكين ورفاهية المواطن بأن 36 لقاحا في العالم يوجد في الوقت الراهن في مرحلة الاختبارات السريرية.

وكانت روسيا قد بادرت إلى تسجيل أول لقاح مضاد لعدوى الفيروس التاجي في العالم، وحمل اللقاح اسم "سبوتنيك V "، وتجري الآن المرحلة الثالثة من اختبار هذا اللقاح بمشاركة 40 ألف متطوع.

وكان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد أعلن مؤخرا أن روسيا تلقت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V " إلى دول متعددة. ويوجد في الوقت الراهن علاوة على ذلك لقاحان روسيان آخران في المراحل التجريبية النهائية، ويتوقع أن يجري تسجيلهما رسميا قبل نهاية العام الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن نحو 200 لقاح مضاد للفيروس التاجي توجد حاليا في مرحلة التجارب السريرية وما قبل السريرية.