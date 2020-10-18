مدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد مدة صلاحيات (بصفة استثنائية) شهادات اعتماد المهندسين ومكاتب الدراسات التقنية لقطاع الأشغال العمومية والبناء والري.

وجاء فيبيان لوزارة الأشغال العمومية، اليوم الأحد "في إطار الإجراءات التسهيلية التي تتخذها الحكومة للتخفيف من آثار جائحة كورونا كوفيد-19 وافق الوزير الأول بصفة استثنائية على تمديد مدة صلاحية شهادات اعتماد المهندسين ومكاتب الدراسات التقنية لقطاع الأشغال العمومية والبناء والري التي انقضت مدة صلاحيتها، إلى غاية 31 ديسمبر 2020".