صوت أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن النائب ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس.

وجرى التصويت خلال جلسة مغلقة بمقر المجلس، برئاسة سليمان شنين، للاقتراع السري للفصل في طلبي تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن النائبين محسن بلعباس وعبد القادر واعلي.

وكان النائب الآخر عبد القادر واعلي قد قرر التنازل طوعا عن الحصانة البرلمانية أثناء الجلسة، فيما غاب محسن بلعباس عنها.