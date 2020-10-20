كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اليوم الثلاثاء، عن تحميل التطبيق الالكتروني الذي اطلقته أمس الاثنين و المتعلق بتحديد مواعيد استقبال المكتتبين و متابعة ملفاتهم من طرف اكثر من 15.000 مكتتب خلال 24 ساعة الاخيرة.

و جاء في بيان نشرته وكالة عدل على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه "خلال 24 ساعة الاخيرة تم تحميل التطبيق من طرف اكثر من 15.000 مكتتب و تم ضبط اكثر من 2.000 موعد بالوكالة "من اجل التكفل بانشغالات المكتتبين.

و كان المدير العام للوكالة، طارق بلعريبي، قد اشرف امس الاثنين على بدء العمل بهذا التطبيق الذي يعد " تطبيقا إلكترونيا خاصا بتحديد مواعيد استقبال المكتتبين و متابعة ملفاتهم تحت تسمية AADL –Prise de Rendez-vous" .

و يمكن للمكتتبين تحميل هذا التطبيق، الذي سيسهل عليهم تحديد مواعيدهم لدى الوكالة على هواتفهم المحمولة اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى Play store ثم كتابة AADL و بعدها التوجه لتحميل التطبيق AADL –Prise de Rendez-vous، حسب بيان الوكالة.

كما تشمل هذه الخطوات ادخال رقم التسجيل و الرمز السري، لطلب موعد الاستقبال اي اليوم و الساعة مع ذكر طبيعة الانشغال.

و ذكرت الوكالة الى ان التطبيق الجديد "سيسمح بتسهيل الاجراءات الخاصة بعملية استقبال المكتتبين و معالجة انشغالاتهم في ظرف قياسي".