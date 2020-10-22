يقوم، زوال اليوم الخميس، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار بتفقد موقع الحريق الذي نشب بفرن القطار الثاني بمنطقة المرق التابعة إقليميا إلى ولاية إليزي .

وقال مصدر عليم لـ "الخبر"، أن الرئيس المدير العام ومباشرة بعد تناول وجبة الغداء ، بحاسي مسعود، سيطير عبر طائرة خاصة تابعة لطيران الطاسيلي إلى موقع الحادث بمركز المعالجة لحقل المرق الذي يسيره مجمع بركين .

وكان مجمع سوناطراك قد أصدر بيانا حول نشوب حريق ليلة أمس الأربعاء، في حدود الساعة 20سا20د مساءً، على مستوى فرن القطار الثاني لمركز المعالجة لحقل المرق الذي يسيره مجمع بركين ، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع هذا الحريق بسرعة من قبل فرق التدخل المختصة الذين قاموا بتأمين المنطقة قبل إخماد الحريق باستخدام الوسائل المضادة للنيران.

ومعلوم أن حوادث التسرب البترولي عبر الأنابيب الناقلة، قد زادت في المدة الأخيرة ، حيث سبق وأن سجل تسرب بترولي بمنطقتي غمرة بتقرت وكذا أم الطيور التابعة لولاية الوادي . موسى بقي