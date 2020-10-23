خرج وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، اليوم الجمعة، عن صمته بعد الجدل الذي أحدثته تصريحاته خلال أحد التجمعات الشعبية الخاصة بحملة الاستفتاء على الدستور.

وقال خالدي في شريط فيديو نشره على صفتحه في الفايسبوك "تابعت أمس البعد المؤسف الذي أخذته عبارات وردت في كلمتي في سياق الدفاع عن بيان أول نوفمبر في الدستور".

وأضاف الوزير "من واجبي كمواطن ومن باب المسؤولية أن أتكلم عن هذا الموضوع لأؤكد أن كلامي كان موجها للذين أزعجهم بيان أول نوفمبر الذي أعتبره خطا أحمرا، وأنا متيقن أن كل الشعب الجزائري ملتف حول هذا البيان".

وختم خالد "نحن بشر لسنا معصومين من الخطأ، وكل من فهم كلامي بشكل خطأ فأعتذر عن قول لم يقصد وعن فهم أخرج عن سياقه".