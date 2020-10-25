حقق نادي أياكس أمستردام الهولندي فوزا عريضا على مضيفه فريق فينلو بنتيجة هدفا مقابل صفر ، محرزا أكبر فوز في تاريخ الدوري الهولندي لكرة القدم.

وكان المهاجم البوركينابي لاسينا تراوريه البالغ من العمر (19 عاما) نجم المباراة بتسجيله لخمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.

وكانت آخر نتيجة كبيرة حققها أياكس سنة 1972 و التي ضمت "الطائر" يوهان كرويف وتغلبت على فيتيس أرنهيم آنذاك 12-1، في الموسم الذي توج فيه بلقب البطولة الأوروبية للأندية. كما أصبح تراوريه أول لاعب منذ الهداف السابق ماركو فان باستن في 1985 يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة.