وقع اليوم رياض كنيش لموسمين مع ادارة فريق اولمبي قادما ليكون المدافع المحوري السابق لشباب بلوزداد اخر الملتحقين بتعداد الاولمبي وقال عوامري مساعد المدرب حجار ان كنيش الذي لعب الموسم الماضي في فريق تيطاوين في البطولة التونسية سيقدم الاضافة اللازمة خاصة على مستوى القاطرة الخلفية للاولمبي الذي سيجري غدا بعين البنيان مباراة ودية امام مولودية الجزائر ، على ان يشد رحاله الاحد المقبل الى عنابة و الدخول في تربص تحضيري ثاني بعد تربص تيكجدة يدوم عشرة ايام.