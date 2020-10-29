انخفض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية غير انه بقي فوق حاجز الـ300 إصابة لليوم الثاني على التوالي.

وكشفت اللجنة الصحية المختصة، اليوم الخميس، عن تسجيل 306 إصابات جديدة مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بنهار أمس الذي تم فيه تسجيل 320 حالة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد شهر فيفري الماضي إلى 57332 حالة.

كما أعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، عن تم تسجيل 8 وفيات خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ"الكوفيد-19" إلى 19491.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 39819 حالة بعد تسجيل 184 حالة تعافي جديدة.