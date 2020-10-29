تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يخضع حاليا لفحوصات طبية معمقة بأحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة،برقيات اطمئنان و تمنيات بالشفاء العاجل من قبل رؤساء دول شقيقة وصديقة، حسب ما أورده مساء اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.



وجاء في البيان : “تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،برقيات اطمئنان و تمنيات بالشفاء العاجل من قبل كل من:



– المستشارة الألمانية السيدة انجيلا مريكل

– الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون

– رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز

– رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس"