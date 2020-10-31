أعلن المتحدث باسم إمارة مكة سلطان الدوسري، اليوم السبت، أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة تباشر تحقيقا في حادث ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام.

وقال الدوسري أن السيارة ارتطمت بأحد أبواب المسجد الحرام، نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة بأحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية للحرم المكي. وأكد المتحدث باسم إمارة مكة، أن حادث الاقتحام لم يُصب أي من قاصدي المسجد الحرام بأذى، وأضاف أن المقبوض عليه مواطن بحالة غير طبيعية وجاري إحالته للنيابة العامة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لاقتحام سيارة للحرم المكي، وقام رجال الأمن داخل ساحات الحرم بإخراج السيارة والقبض على قائدها على الفور.

يأتي ذلك قبل ساعات من استقبال المملكة العربية السعودية للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، وذلك بعد تعليق دام لأكثر من 7 شهور، كإجراء احترازي جراء تفشي جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن جاهزية منظومة العمل لاستقبال المعتمرين أثناء جميع نِقَاط الاتصال في رحلة المعتمر بدءاً من بلده مروراً بوصوله عبر المنافذ المحددة، وتنفيذ برامج تنقلات المعتمرين بعد إنهاء إجراءات القدوم، وأثناء تأديتهم المناسك، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخِدْمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.