افتتحت مكاتب التصويت للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أول نوفمبر 2020 عبر المراكز الانتخابية التابعة للدوائر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بكل من الإمارات العربية المتحدة، العراق، سوريا، السعودية، الكويت، قطر، مصر، البحرين، سلطنة عمان، روسيا، النيجر والمكسيك، حسبما ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها.

وتتواصل عملية الاستفتاء في المكاتب المتنقلة بالجنوب في كل من ولايات أدرار، الأغواط، بشار، تمنراست، ورڨلة، إليزي، تندوف، الوادي والنعامة .