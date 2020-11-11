أصبح فريق مؤلف من زوجين ألمانيين من أصول تركية في مقدمة سباق طرح لقاح مضاد لفيروس كورونا، وهو ما سيكون بالطبع إنجازاً غير عادي. فالرجل التركي المولد أوغر شاهين (55 عاما) هو المدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتيك. وقد قام بتأسيسها مع زوجته وزميلته في مجلس الإدارة أوزلم (53 عاما) وأستاذه السابق البروفيسور كريستوف هوبر وهو خبير نمساوي في مرض السرطان.

أعلنت شركة بيونتيك وشريكتها الأمريكية فايزر عن أن لقاحهما يمكنه أن يحمي أكثر من 90 % من الناس من الإصابة بكوفيد-19، وفقاً للنتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة. البروفيسور شاهين والدكتورة توراجي خبيران في العلاج المناعي. وقد تركزت جهودهما في السابق على مرضى السرطان، إذ استخدما جزيئات الحمض النووي الريبي RNA لتحفيز إنتاج بروتينات معينة في الخلايا، والتي يمكن استخدامها حينئذ في تدريب الجهاز المناعي على مهاجمة الخلايا السرطانية.

وقد تبين للبروفيسور شاهين أن الدور الذي يقوم به الحمض النووي الريبي في إرسال التعليمات الجينية للخلايا يمكن أن يتم تعديله بحيث يستخدم في مكافحة فيروس كورونا. وتقوم الفكرة على خداع الجهاز المناعي ببروتينات فيروسية، بحيث يمكن بعد ذلك للأجسام المضادة أن تهاجم الفيروس.

من هما الزوجان المقتدران؟

أسس البروفيسور شاهين والدكتورة توراجي شركة بيونتيك في مدينة ماينز بغرب ألمانيا عام 2008. وقد وُلد كلاهما لأبوين مهاجرين تركيين. وكان أوغر شاهين في الرابعة حين انتقل مع والدته إلى ألمانيا ليلحقا بوالده الذي كان يعمل في مصنع لشركة فورد في كولونيا. ودرس أوغر الطب في جامعة كولونيا، ويقول إنه كان غالباً ما يبقى داخل المختبر حتى ساعات متأخرة من المساء قبل أن يعود إلى بيته بالدراجة. ومازال حتى الآن يستقل الدراجة إلى عمله.

وقبل تفشي وباء كورونا، أجرت بيونتيك أبحاثاً لتطوير علاجات فردية للسرطان تقوم على أساس الجهاز المناعي، لكن أيا من هذه العقاقير لم يصل إلى مرحلة الموافقة حتى الآن. أما أوزليم فقد تأثرت بوالدها الذي كان يعمل طبيبا، وكانت لديه عيادته الخاصة داخل منزله. ونُقل عنها قولها " لم أستطع أن أتخيل نفسي في أي مهنة أخرى حين كنت صغيرة". وقد ارتفعت القيمة السوقية لشركتهما المدرجة على قائمة مؤشر ناسداك إلى 21 مليار دولار بعدما كانت تُقدر بـ 4.6 مليار قبل عام.

وقد تزوجا عام 2002 حين كان البروفيسور شاهين يعمل في المركز الطبي الجامعي في ماينز. أصبح الزوجان من رواد الأعمال في التكنولوجيا الحيوية عام 2001، وأسسا شركة غانيميد للأدوية لتطوير علاجات مناعية للسرطان قبل أن يقوما بييعها عام 2016 مقابل 422 مليون أورو. وتوظف بيونتيك الآن ما يزيد عن 1300 شخص من أكثر من 60 دولة، وأكثر من نصفهم من النساء، بحسب ما ذكرت "دويتشه فيله".