أكد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أنه يعتقد أن البلاد تسير على "مسار خطير" بحسب تعبيره، كما هاجم أعضاء الحزب الجمهوري لوقوفهم مع الرئيس ترامب في مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية.

وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ الانتخابات، تحدث أوباما إلى برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية حول "المزاعم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن حملة ترامب بأن الانتخابات سُرقت منهم".

وفسر أوباما في اللقاء أن مزاعم سرقة الانتخابات نتيجة رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة، بينما أبدى انزعاجه الشديد من مساندة بعض أعضاء الحزب الجمهوري لترامب في هذه الادعاءات.

وقال أوباما في مقطع من المقابلة التي نشرتها "سي بي إس" مساء أمس الخميس: "يبدو أنهم متحمسون جزئيا لأن الرئيس لا يحب أن يخسر ولا يعترف بالخسارة".

وأضاف: "أنا منزعج أكثر من حقيقة أن المسؤولين الجمهوريين الآخرين يسيرون على نفس نهج ترامب، وتلك خطوة أخرى في نزع الشرعية ليس فقط من إدارة جو بايدن القادمة، ولكن من الديمقراطية بشكل عام. وهذا طريق خطير".

وتعد هذه المرة الأولى التي يدين فيها أوباما علانية أعضاء الحزب الجمهوري لعدم السماح بانتقال سلس للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، في دعم منهم لرفض ترامب التنازل عن الحكم.

وستذاع مقابلة باراك أوباما مع برنامج "60 دقيقة" يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الجاري، وهي جزء من جولة ترويجه لمذكراته الجديدة "أرض الميعاد''، التي ستصدر في 17 من الشهر نفسه.

وأقام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدة دعاوى قضائية في بنسلفانيا وميتشيغان، كما دفع بنظريات حول التزوير الانتخابي في جورجيا ونيفادا، على الرغم من عدم تقديم دليل حقيقي حتى الآن.