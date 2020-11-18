أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مصالح مختصة تمكنت، يوم 16 نوفمبر 2020 في تيمياوين بتمنراست، من توقيف الإرهابي الحسين ولد عمار ولد مغنية المدعو "مايس".

وأشار البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على هذا المجرم، البالغ من العمر 32 سنة، بعد المتابعة الدقيقة لتحركاته المشبوهة فور دخوله الحدود الوطنية.

وأضاف البيان، أن الإرهابي الموقوف، من بين المستفيدين من الصفقة التي أسفرت، بعد مفاوضات قادتها أطراف أجنبية، على إطلاق السلطات المالية لسراح أكثر من (200) إرهابي شهر أكتوبر الماضي، وهذا، زيادة على دفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن ثلاثة رهائن.

وأكد البيان، مرة أخرى، مدى عزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة إنجازاتها في ميدان مكافحة الإرهاب. كما تكشف، على صعيد آخر، على مثل هذه التصرفات المشبوهة والمنافية للقرارات الأممية التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية.