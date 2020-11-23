ترأس الوزير الأول، اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020، مجلسًا وزاريًا مشتركًا خصّص لدراسة مخطط العمل الاستعجالي من أجل احتواء آثار شح الـمياه الذي تشهده بلادنا حاليا، لاسيما مع تسجيل نسبة هطول أمطار بمعدل أقل من الـمتوسط في الأشهر الأخيرة الـماضية، فضلا عن الزيادة في استهلاك الـمياه، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث عجز مبكّر في الـمياه، في حالة استمرار هذه الأحوال الجوية خلال الأشهر القادمة كسيناريو تشاؤمي

في هذا الإطار، تم اتخاذ تدابير عاجلة للحدّ من آثار هذه الظاهرة، إلى أقصى درجة، مع السهر ليس فحسب على ضمان تأمين تزويد السكان بمياه الشرب، بل أيضًا لضمان تأمين نظام الإنتاج الفلاحي الوطني.